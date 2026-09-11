11 सितंबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

इंदौर

Indore news:’8 दिन बाद खोलूंगा राज…’, ब्यूटीशियन पत्नी की डेडबॉडी देख खूब रोया पति, बिजनेसमैन के साथ आई थी होटल

Beauty Therapist Death: होटल में ठहरी महिला ब्यूटीशियन की मौत के बाद बिजनेसमैन दीपक खंडेलवाल अस्पताल ले जाने के बाद गायब हो गया। पुलिस जांच कर रही है, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का इंतजार है।
2 min read
Google source verification

इंदौर

image

Astha Awasthi

Sep 11, 2026

beauty therapist death hotel room (Photo Source: Patrika, होटल की फोटो AI Image)

beauty therapist death hotel room (Photo Source: Patrika, होटल की फोटो AI Image)

Indore news: एमपी के इंदौर शहर के तिलक नगर थाना क्षेत्र में एक होटल में ठहरी महिला ब्यूटीशियन की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत मामले में लगातार खुलासे हो रहे है। पुलिस को जानकारी मिली है कि महिला काफी समय से एक कारोबारी के संपर्क में थी। तबीयत बिगड़ने पर कारोबारी उसे हॉस्पिटल लेकर गया था, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि एलेक्स नाम के होटल के कमरे में महिला ठहरी थी। दोपहर में दीपक खंडेलवाल नामक व्यक्ति के साथ होटल आई थी। दोनों 40 मिनट तक कमरे में साथ रहे।

कुछ देर बाद दीपक होटल प्रबंधन के पास मदद मांगने पहुंचा। उसने बताया कि मेरी साथी की तबीयत बिगड़ गई है। महिला के बेहोंश होने की बात सामने आई थी। दीपक उसे निजी हॉस्पिटल में उपचार कराने ले गया, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। इसके बाद दीपक हॉस्पिटल से गायब हो गया। जोन-2 एडिशनल डीसीपी अमरेंद्र सिंह ने बताया कि जांच जारी है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने पर मौत की असल वजह सामने आएगी।

beauty therapist death hotel room

ब्यूटीशियन पत्नी


8 दिन बाद खोलूंगा राज

महिला के पति संजय ने पुलिस पूछताछ में कुछ बाते बोली हैं। उसने कहा कि मैं दीपक को जानता हूं, अभी बात नहीं करूंगा 8 दिन बाद पूरी बात बताऊंगा। बीते दिन जब पति ने महिला ब्यूटीशियन के शव को देखा तो रो पड़ा। उसके आंख से आंसू बहते रहे। वो बार-बार एक ही बात बोल रहा था कि कुछ दिन बात बताउंगा। पुलिस दीपक की तलाश कर रही है। महिला काCCTV फुटेज भी सामने आया है। जिसमें कई लोग दिख रहे है। सफेद रंग की कार भी खड़ी हुई दिखाई दे रही है। जिसमें 2 लोग महिला की डेडबॉडी को कार में रखते हुए दिख रहे है। इसके बाद कारोबारी होटल के एक स्टाफ को इशारे से अपने साथ चलने के लिए कहता है। हालांकि, स्टाफ उसके साथ जाने से मना कर देता है।

पार्लर में हुई थी पहचान

महिला के पिता ने बताया है कि बेटी अपने पति से अलग रहती थी और उसकी दो बेटियां हैं जिनकी उम्र 8 और 14 साल है। वो एक पार्लर में काम करती थी और वहीं पर उसकी दीपक खंडेलवाल से पहचान हुई थी। दीपक पहले भी दो बार सोनाली के घर आ चुका था। पुलिस अब दोनों के बीच संबंध और होटल पहुंचने के पीछे क्या कारण हो सकता है उसका पता लगा रही है। महिला अपने पति से भी लंबे समय से अलग रह रही थी। पुलिस के अनुसार उसका पति ड्राइवर का काम करता है। बताया जा रहा है कि वो मूल रूप से ब्यावरा का रहने वाला है।

Damoh Crime: ‘तुमसे दो मिनट बात करनी है…’, पत्नी के पास पहुंचा युवक; पति के सामने कर दी हत्या

ये भी पढ़ें
damoh aropi

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

11 Sept 2026 11:56 am

Published on:

11 Sept 2026 11:49 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / Indore news:’8 दिन बाद खोलूंगा राज…’, ब्यूटीशियन पत्नी की डेडबॉडी देख खूब रोया पति, बिजनेसमैन के साथ आई थी होटल

पत्रिका लाइव अपडेट

Rajasthan Nikay Chunav Live: जयपुर के वार्ड 27 में जबरदस्त हंगामा, किशनगढ़ के वार्ड 38 में चले लात-घूंसे, निर्दलीय प्रत्याशी को पीटा

Rajasthan Nikay Chunav 2026 Phase 2 Live Updates
जयपुर

बड़ी खबरें

View All

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

इंदौर में बंद पड़े मकान में मिला अवैध शराब का ‘भंडार’, आबकारी टीम के भी उड़े होश

Illicit Liquor
इंदौर

Indore News: होटल के कमरे में ब्यूटीशियन की संदिग्ध मौत, कुछ देर पहले बिजनेसमैन के साथ आई थी

Indore Beauty Therapist Death
इंदौर

प्याज के दाम में फिर आया उछाल, इंदौर में 30 रुपए से उछलकर अब हुई 70 रुपए किलो

Onion Price Hike
इंदौर

इंदौर में श्रीराम मंदिर की जमीन पर शराब दुकान, विधायक के रिश्तेदार वसूल रहे 36 लाख सालाना किराया

indore ram mandir land liquor shop mla malini gaur relative rent
इंदौर

इंदौर-खलघाट 4-लेन पर अब NHAI खुद संभालेगा टोल प्लाजा, टेंडर प्रक्रिया शुरू

फोरलेन हाईवे, प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source- magnific)
इंदौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.