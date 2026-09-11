Indore news:’8 दिन बाद खोलूंगा राज…’, ब्यूटीशियन पत्नी की डेडबॉडी देख खूब रोया पति, बिजनेसमैन के साथ आई थी होटल

महिला के पति संजय ने पुलिस पूछताछ में कुछ बाते बोली हैं। उसने कहा कि मैं दीपक को जानता हूं, अभी बात नहीं करूंगा 8 दिन बाद पूरी बात बताऊंगा। बीते दिन जब पति ने महिला ब्यूटीशियन के शव को देखा तो रो पड़ा। उसके आंख से आंसू बहते रहे। वो बार-बार एक ही बात बोल रहा था कि कुछ दिन बात बताउंगा। पुलिस दीपक की तलाश कर रही है। महिला काCCTV फुटेज भी सामने आया है। जिसमें कई लोग दिख रहे है। सफेद रंग की कार भी खड़ी हुई दिखाई दे रही है। जिसमें 2 लोग महिला की डेडबॉडी को कार में रखते हुए दिख रहे है। इसके बाद कारोबारी होटल के एक स्टाफ को इशारे से अपने साथ चलने के लिए कहता है। हालांकि, स्टाफ उसके साथ जाने से मना कर देता है।