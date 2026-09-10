प्याज के दाम में फिर आया उछाल, इंदौर में 30 रुपए से उछलकर अब हुई 70 रुपए किलो

व्यवसायी सतीश शर्मा के अनुसार, उत्पादन कम होने के कारण प्याज महंगे दामों पर बिक रहा है। इंदौर मंडी में खासतौर पर आसपास के खंडवा, खरगोन, निमाड़ अंचल, देवास, उज्जैन के साथ छिटपुट रूप से लोकल प्याज बिकने के लिए आता है। मांग पूर्ति के लिए बड़ी मात्रा में नासिक ( महाराष्ट्र ) से प्याज की आवक होती है। लेकिन, इस बार भरपूर सीजन होने के बावजूद भी प्याज के भाव कम नहीं हो सके हैं, जिसका नतीजा ये है कि, इंदौर की कालोनियों में ठेले वाले 70 रुपए किलो के भाव तक प्याज बेच रहे हैं।