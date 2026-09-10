इंदौर-खलघाट 4-लेन पर अब NHAI खुद संभालेगा टोल प्लाजा, टेंडर प्रक्रिया शुरू

वहीं दूसरी ओर पिगडंबर चौराहे में ब्लैक स्पॉट के रूप में सामने आए चौराहे पर फ्लाईओवर बनाने की तैयारी भी तेज हो गई है। एनएचएआइ ने फ्लाईओवर की डिजाइन फाइनल कर दी है, टेंडर प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। अब साइट पर शुरुआती काम तेजी से किए जा रहे हैं। अधिकारियों के मुताबिक नवंबर से फ्लाईओवर का निर्माण शुरू करने की तैयारी है। इसके बनने के बाद चौराहे पर वाहनों की आवाजाही सुगम होगी और यहां होने वाले हादसों को कम करने में मदद मिलेगी। एनएचएआइ का फोकस इस मार्ग के खतरनाक हिस्सों की पहचान कर उन्हें सुरक्षित बनाने पर भी है।