इंदौर में बंद पड़े मकान में मिला अवैध शराब का ‘भंडार’, आबकारी टीम के भी उड़े होश

आबकारी टीम ने सूचना के आधार पर मकान की तलाशी ली गई तो अंदर से बड़ी मात्रा में अवैध शराब का जखीरा बरामद हुआ। विभाग के मुताबिक, जबति की गई शराब का कुल वजन 792 बल्क लीटर है, जिसकी अनुमानित कीमत 5.50 लाख रुपए आंकी गई है। खास बात ये है कि, विभाग के अनुसार बरामद शराब मध्यप्र देश में बिक्री के लिए रखी गई थी। यानी सवाल सिर्फ शराब जब्ती का नहीं, बल्कि यहे भी है कि, इतनी बड़ी मात्रा में शराब कहां खपाई जाने वाली थी और इंदौर के ग्रामीण इलाके में किसके जरिए इसे रखा गया था? इन अहम बिंदुओं की जांच की जा रही है।