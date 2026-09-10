सागर में शराब माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई, मकान-गोदाम समेंत 5 ठिकानों पर चला बुल्डोजर

Sagar News :मध्य प्रदेश के सागर जिले के बंडा में जहरीली शराब पीने से हुई मौतों के मामले में प्रशासन ने गुरुवार को कड़ा रुख अपनाते हुए बड़ा एक्शन लिया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की ओर से दोषियों पर सख्त कार्रवाई के दिए गए निर्देश दिए जाने के बाद पुलिस, प्रशासन और नगर पालिका की संयुक्त टीम ने शहर के वार्ड क्रमांक-11 और 12 में रहने वाले आरोपियों के अवैध निर्माणों पर बुलडोजर कारर्वाई करते हुए उन्हें ध्वस्त कर दिया है।