Sagar liquor tragedy: ‘अब कभी नहीं लौटेगा…’, एक साथ उठीं 2 सगे भाइयों, बुआ-भतीजे की अर्थी, मातम में डूबा पूरा गांव

गूगरा गांव में दो सगे भाइयों की मौत से ऐसा मातम छाया है कि देखने वालों का कलेजा कांप जाए। भगवान सिंह लोधी पुत्र विजय सिंह 35 वर्ष की सोमवार को मौत हो गई, जबकि उनके बड़े भाई उजियार सिंह पुत्र विजय सिंह की ठीक एक दिन पहले यानी रविवार को ही मौत हो चुकी थी। मृतक उजियार सिंह के बेटे करतार सिंह ने दर्दभरे आंसुओं के साथ बताया कि घर में पिता की मौत के कारण पहले से ही मातम और अंतिम संस्कार के कार्यक्रमों की व्यस्तता थी। इसी बीच चाचा भगवान सिंह की भी तबीयत अचानक बिगड़ गई। परिजनों ने उन्हें तुरंत बंडा अस्पताल में भर्ती कराया, जहां ग्लूकोज की बोतल भी लगाई गई, लेकिन उन्हें घबराहट होने लगी। कुछ देर बाद वे खुद ही घर वापस लौट आए और घर के पास ही चबूतरे पर लेट गए। जब लोगों ने उनकी गंभीर हालत देखी, तो उन्हें सीधे जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां रविवार-सोमवार की दरमियानी रात करीब 2 बजे उन्होंने दम तोड़ दिया।