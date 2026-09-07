सागर शराबकांड पर बड़ा अपडेट, ललितपुर कनेक्शन से यूपी पुलिस का इंकार

ललितपुर पुलिस एवं आबकारी विभाग ने स्पष्ट किया है कि सागर जहरीली शराबकांड में अभियुक्तों के जो तथ्य ललितपुर से जोड़े जा रहे वह भ्रामक व निराधार है। ललितपुर जिले में अवैध तरीके से बनाई जाने वाली शराब के​खिलाफ संयुक्त रूप से 4 मई को ही कार्रवाई कर मुख्य सरगना रवि लखेरा निवासी ग्राम महेबा, छतरपुर, चन्द्रेश लोधी निवासी ग्राम अण्डेला सागर सहित 5 अन्य अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा दिया था। इन सभी आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा मामले में बॉम्बिया और सागर गोल्ड नामक ब्रांड्स के इस्तेमाल की बात सामने आई है। ललितपुर पुलिस व आबकारी विभाग लगातार अवैध शराब के निर्माण एवं बिक्री के विरुद्ध कठोर कार्रवाई कर रहा है।