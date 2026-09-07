Sagar Liquor Tragedy : केवल 20 रुपए सस्ते के फेर में बुझे 19 घरों के चिराग, सागर की बड़ी त्रासदी

Sagar Tragedy : एमपी के सागर जिले के बंडा इलाके में मिलावटी शराब के कारण 19 घरों के चिराग बुझ गए। प्रशासन ने अभी तक 11 मौतों की पुष्टि की है। कई प्रभावित अभी भी अस्पतालोें में भर्ती हैं। कांग्रेस नेता उमंग सिंघार ने सागर मेडिकल कॉलेज पहुंचकर शराब त्रासदी के पीड़ितों के स्वास्थ्य की जानकारी ली। उनके परिजनों से भी मुलाकात की। अधिकारियों की टीमें अब मामले की जांच में जुट गई हैं। शराब कांड के एक मृतक राजेंद्र के चाचा अनूप सिंह ने पुलिस को दिए बयान में कई खुलासे किए। उन्होंने बताया कि सरकारी दुकानों से 20 रुपए में कम में शराब बेची जा रही थी। सस्ते के फेर में लोगों ने अपनी जानें गंवा दीं।