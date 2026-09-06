एमपी में पिछले 48 घंटों में शराब पीनेवालों को बढ़ा खतरा, तुरंत करानी होगी स्क्रीनिंग

एमपी में शराब पीनेवालों को करानी होगी स्क्रीनिंग : फोटो सोर्स : patrika
Alcohol Consumers : एमपी के सागर जिले में मिलावटी शराब से अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है। यह आंकड़ा और बढ़ने की आशंका है। बंडा अस्पताल में शवों के पोस्टमॉर्टम की तैयारी की जा रही है। कई प्रभावित अस्पताल में भर्ती हैं जिनमें से कुछ की हालत गंभीर बनी हुई है। बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल सागर में प्रभावितों का इलाज किया जा रहा है। कलेक्टर प्रतिभा पाल ने अस्पताल पहुंचकर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। इस बीच जिन लोगों ने 1-2 दिन पूर्व भी शराब का सेवन किया है, उनके लिए भी खतरा हो सकता है। ऐसे में जरा भी दिक्कत होने पर उन्हें तुरंत स्क्रीनिंग कराने को कहा गया है। इस बीच अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की कवायद शुरु हो गई है। इलाके की 6 दुकानों को सील भी कर दिया गया है। सीएम मोहन यादव ने भी घटना पर दुख व्यक्त किया है।
मिलावटी शराब के सेवन से मौतों की सूचना के बाद सागर कमिश्नर, आईजी, कलेक्टर और एसपी नौराज और गूगरा खुर्द गांवों में पीड़ित परिवारों से मुलाकात करने पहुंचे। अधिकारियों ने परिजनों से बातचीत कर उन्हें दिलासा दिया और प्रभावितों के उचित इलाज की व्यवस्था करने की भी बात कही।
सागर के साथ ही आसपास के जिलों में भी अवैध और मिलावटी शराब खुलेआम बिक रही है। प्रभावितों की संख्या बढ़ सकती है। ऐसे में प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है। बताया जा रहा है कि घूघर, नौराज, बराज और आसपास के गांवों के लोगों ने शराब का सेवन किया था। शनिवार रात से ही उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। इन चारों गांवों में परिजन तुरंत प्रभावितों को अस्पताल लेकर भागे। जानकारी मिलते ही कलेक्टर प्रतिभा पाल भी अस्पताल पहुंचीं। उन्होंने जरूरी मेडिकल सुविधाएं और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पता चला है कि पिछले 2 दिनों में शराब से मौतें हो रहीं हैं।
सागर की कलेक्टर प्रतिभा पाल ने अपील की है कि पिछले 24 से 48 घंटे में जिन्होंने किसी भी तरह की शराब पी है उन्हें सतर्क रहना होगा। मिलावटी या जहरीली शराब के लक्षण दिखाई देने पर उन्हें तुरंत स्क्रीनिंग कराना चाहिए। कलेक्टर प्रतिभा पाल ने कहा है कि ऐसे लोग अस्पताल जाने या स्थानीय डॉक्टरों की टीम से भी संपर्क कर सकते हैं।
शराब के सेवन के बाद उल्टी, सिरदर्द या बुखार जैसे लक्षण महसूस हो रहे हैं तो तुरंत एहतियात के तौर पर नजदीकी अस्पताल पहुंचकर जांच कराएं।
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