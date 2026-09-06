मंत्री से टकरा गईं एमपी की आइएएस निधि निवेदिता, सीएम मोहन यादव ने दिखाई सख्ती

अनिल सुचारी- आयुक्त सागर -एमडी भंडार गृह निगम

दिलीप कुमार- आयुक्त उद्योग -आयुक्त सागर

अनुभा श्रीवास्तव- प्रमुख राजस्व आयुक्त- सचिव राजस्व

सतेंद्र सिंह- आयुक्त सह संचालक -सचिव पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक

नेहा मारव्या सिंह- संचालक आदिम जाति, क्षेत्रीय प्रबंधक योजनाएं-संचालक अनुसूचित जनजाति वित्त विकास निगम

निधि निवेदिता- आयुक्त महिला एवं बाल विकास- प्रमुख राजस्व आयुक्त

अनुराग वर्मा- एमडी भंडार गृह निगम- एमडी नान

मयंक अग्रवाल- एमडी पब्लिक हेल्थ सर्विस कॉर्पोरेशन- सीईओ वीबी जीरामजी

संदीप जीआर- सह श्रम आयुक्त इंदौर- आयुक्त महिला एवं बाल विकास

अवि प्रसाद -सीईओ रोजगार गारंटी परिषद- एमडी पब्लिक हेल्थ सर्विस कॉर्पो.

नेहा जैन- अपर संचालक नर्मदाघाटी सीईओ स्मार्ट सिटी विकास प्राधिकरण उज्जैन