Narottam Mishra : दतिया उप चुनाव में मिली हार के बाद भाजपा में शुरु हुई हलचल अभी भी जारी है। पार्टी के लिए नरोत्तम मिश्रा की भूमिका तय करना बड़ा प्रश्न बन चुका है। इसके लिए भोपाल से लेकर दिल्ली तक मंथन चल रहा है। दतिया विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी की हार पर प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पर भी कई गंभीर आरोप लगे। बीजेपी नेतृत्व के समक्ष उन्होंने न केवल इनका जवाब दिया बल्कि संगठन में स्वयं के लिए कोई उचित दायित्व देने की भी इच्छा व्यक्त की। हालांकि इस पर अभी दिल्ली में ऊहापोह की स्थिति है जिसके कारण कोई निर्णय नहीं लिया जा सका है। इसी गहमागहमी के बीच बीजेपी के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल पूर्व गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा से मिलने पहुंचे। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी उनसे मुलाकात की।