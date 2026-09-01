क्या “बेशर्म बयान” पर बच जाएंगे एमपी के मंत्री! 3 बिंदुओं से समझें विजय शाह पर कहां अटका पेंच

Vijay Shah : क्या ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए "बेशर्म बयान" पर एमपी के मंत्री विजय शाह बच जाएंगे! विवादित टिप्पणी के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सरकारी रुख पर एकबारगी ऐसा लग रहा है हालांकि पेंच अभी भी फंसा हुआ है। मंत्री विजय शाह के मामले में सोमवार को सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट को राज्य सरकार ने बताया कि मामले में एसआइटी की जांच पूरी हो गई है और रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में पेश की जा चुकी है। अब विजय शाह पर अभियोजन चलाने की मंजूरी का इंतजार है। इस पर अंतिम फैसला राज्यपाल लेंगे।