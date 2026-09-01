1 सितंबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

भोपाल

क्या “बेशर्म बयान” पर बच जाएंगे एमपी के मंत्री! 3 बिंदुओं से समझें विजय शाह पर कहां अटका पेंच

MP Minister Vijay Shah : कर्नल सोफिया के लिए दिए बेशर्म बयान के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, अब अभियोजन स्वीकृति पर अटका फैसला
2 min read
Google source verification

भोपाल

image

deepak deewan

Sep 01, 2026

एमपी के मंत्री विजय शाह मामले में कोर्ट में अटका पेंच : मंत्री विजय शाह

एमपी के मंत्री विजय शाह मामले में कोर्ट में अटका पेंच : मंत्री विजय शाह फोटो सोर्स : X @barandbench

Vijay Shah : क्या ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए "बेशर्म बयान" पर एमपी के मंत्री विजय शाह बच जाएंगे! विवादित टिप्पणी के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सरकारी रुख पर एकबारगी ऐसा लग रहा है हालांकि पेंच अभी भी फंसा हुआ है। मंत्री विजय शाह के मामले में सोमवार को सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट को राज्य सरकार ने बताया कि मामले में एसआइटी की जांच पूरी हो गई है और रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में पेश की जा चुकी है। अब विजय शाह पर अभियोजन चलाने की मंजूरी का इंतजार है। इस पर अंतिम फैसला राज्यपाल लेंगे।

सीजेआइ सूर्यकांत सहित 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों की पीठ ने की सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट में मामले की मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहन की पीठ ने सुनवाई की। कोर्ट को जांच अधिकारी डीआइजी इंटेलिजेंस डी. कल्याण चक्रवर्ती ने बताया कि एसआइटी जांच पूरी कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर रिपोर्ट सीलबंद है।

मप्र सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के एम. नटराज ने बताया कि मंत्री विजय शाह पर अभियोजन चलाने की मंजूरी का मामला राज्यपाल के पास लंबित है।

सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या जांच पूरी होने के बाद अब सिर्फ सरकार की मंजूरी का इंतजार है। इस पर सरकार की ओर से हां में जवाब दिया गया। इससे पहले शाह के वकील ने दलील दी थी कि मंत्री ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी थी, जिसे ऑनलाइन साझा किया गया था और अदालत के रिकॉर्ड में भी रखा जाएगा।

एमपी के राज्यपाल के फैसले का इंतजार

सुप्रीम कोर्ट ने अभियोजन पर एमपी के राज्यपाल के फैसले का इंतजार करने की बात कही। अदालत फिलहाल इस मुद्दे पर हस्तक्षेप से बची। CJI सूर्यकांत ने सुनवाई के दौरान कहा कि मंत्री विजय शाह की जांच रिपोर्ट सक्षम प्राधिकारी के सामने जानी है। न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची ने भी स्पष्ट रुख अपनाते हुए कहा कि अभी अभियोजन पर प्रदेश के राज्यपाल को फैसला लेने दिया जाना चाहिए।

सीजेआई (CJI) सूर्यकांत ने स्पष्ट पूछ लिया कि यदि अभियोजन की मंजूरी नहीं दी गई तब!

खास बात यह है कि सीजेआई (CJI) सूर्यकांत ने स्पष्ट पूछ लिया कि यदि अभियोजन चलाने की मंजूरी नहीं दी गई तब! इस पर एसआईटी के वकील ने भी साफ जवाब दिया कि तब मामले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी जाएगी।

3 बिंदुओं पर अटका पेंच

राज्य सरकार ने कहा कि राज्यपाल की मंजूरी मिलने पर ही मंत्री विजय शाह के खिलाफ चार्जशीट पेश की जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फिलहाल कोई अंतरिम या अंतिम फैसला नहीं दिया है।

विजय शाह मामले में अगली सुनवाई में मध्यप्रदेश सरकार द्वारा अभियोजन मंजूरी पर स्थिति स्पष्ट करने पर ही कोई फैसला हो पाएगा।

Orchha : एमपी में राहुल गांधी का खौफ, बीजेपी ने कांग्रेस नेता पर बाकायदा प्रस्ताव पारित कर किया हमला

ये भी पढ़ें
ओरछा में बीेजेपी प्रदेश कार्यसमिति की बैठक हुई

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

01 Sept 2026 06:40 am

Published on:

01 Sept 2026 06:39 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / क्या “बेशर्म बयान” पर बच जाएंगे एमपी के मंत्री! 3 बिंदुओं से समझें विजय शाह पर कहां अटका पेंच

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

2800 करोड़ में बनेगा बीना-खिमलासा-मालथौन फोरलेन, 1 घंटे में पूरा होगा ढाई घंटे का सफर

4-Lane Road
भोपाल

भोपाल लौटते ही राज्यपाल मंगुभाई पटेल से मिलने पहुंच गए सीएस अशोक वर्णवाल, मच गई हलचल

राज्यपाल मंगुभाई पटेल से मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल ने भेंट की
भोपाल

वाहन का बीमा नहीं तो नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल, एमपी में लागू हो रहा नया नियम

No Insurance No Fuel
भोपाल

‘FIR से सवाल नहीं दबेंगे…’ राहुल गांधी पर उत्तराखंड में केस दर्ज, BJP पर भड़के जीतू पटवारी और उमंग सिंघार

haldwani purification row rahul gandhi fir mp congress angry
भोपाल

हल्द्वानी शुद्धिकरण और राहुल गांधी पर FIR पर गरमाई सियासत, पूर्व सीएम कमलनाथ ने दी तीखी प्रतिक्रिया

Kamal Nath Statement
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.