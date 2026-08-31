Orchha : एमपी में राहुल गांधी का खौफ, बीजेपी ने कांग्रेस नेता पर बाकायदा प्रस्ताव पारित कर किया हमला

MP BJP : मध्यप्रदेश में कांग्रेस और राहुल गांधी, बीजेपी के लिए कठिन चुनौती बने हुए हैं, ओरछा में रविवार से शुरू हुई प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में यह बात स्पष्ट हो गई। श्रीराम राजा सरकार की नगरी में दो दिवसीय बैठक के पहले दिन पारित किए गए राजनीतिक प्रस्ताव के जरिए तो सीधे सीधे कांग्रेस नेता पर निशाना साधा गया। केन-बेतवा लिंक परियोजना के विरोध पर कड़ी निंदा की गई। प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने पर भी जोर दिया गया। बैठक के अंतिम दिन आज संगठन के आगामी क्रियाकलाप तय किए जाएंगे।