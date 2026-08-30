Bhopal News: 24 साल पहले भगाकर की थी शादी, अब सौतेले बेटे ने उठाया ऐसा कदम…. घर पर पसर गया मातम

Bhopal Crime News: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के देहात क्षेत्र से सौतेले पिता-पुत्र के बीच संपत्ति को लेकर विवाद (Father-Step Son Dispute) का मामला सामने आया है। भोपाल देहात के थाना गुनगा इलाके के गुड़ियाखेड़ा गांव में बहन के घर राखी बंधवाने आए किसान की उसके ही सौतेले बेटे ने साथियों के साथ मिलकर ऐसा कदम उठाया जिसमें किसान की जान चली गई। बीच बचाव करने आए किसान के बेटे को भी आरोपियों ने घायल कर दिया। पुलिस ने शिकायत के बाद शुक्रवार-शनिवार की दरमियानी देर रात एक बजे इस मामले में तीन आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया। पुलिस ने घेराबंदी का शनिवार सुबह तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।