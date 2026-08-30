Indore news: भाई को राखी बांधी, फिर सबको अकेला छोड़ गई अमाया, नहीं काट पाई दूसरे ‘बर्थडे’ का केक

मासूम अमाया के पिता बंसीलाल ने बताया, वह पत्नी रिंकी, छोटी बेटी अमाया और बड़ी बेटी परी के साथ खंडवा रोड स्थित रायकान सिटी गए थे। वहां रिंकी ने अपने भाई को राखी बांधी। इसके बाद चारों एक ही बाइक से इंदौर स्थित घर लौट रहे थे। उमरीखेड़ा के पास अचानक बाइक के सामने सूअर आ गया। उसे बचाने में बाइक का संतुलन बिगड़ गया और वह फिसल गई। हादसे में अमाया बाइक से उछलकर सिर के बल सड़क पर जा गिरी। हादसे में बंसीलाल, रिंकी और बड़ी बेटी परी को भी मामूली चोटें आई है।