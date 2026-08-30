Indore News : साइबर ठगी कर विदेश पहुंचाया जा रहा आपका पैसा, अबतक 50 करोड़ से ज्यादा ट्रांसफर

-अनजान नंबर से आए कॉल, मैसेज या व्हाट्सएप पर भरोसा न करें और किसी से भी ओटीपी, पिन, सीवीवी या बैंक संबंधी जानकारी साझा न करें।

-फर्जी निवेश, ट्रेडिंग, वर्क फ्रॉम होम या भारी मुनाफे के लालच में अनजान व्यक्ति को ऑनलाइन रकम ट्रांसफर न करें।

-मोबाइल या ईमेल पर आने वाली संदिग्ध लिंक और एपीके फाइल पर क्लिक न करें तथा एप सिर्फ विश्वसनीय प्ले-स्टोर से डाउनलोड करें।

-किसी संदिग्ध नंबर की जानकारी मिलने पर उस पर खुद संपर्क करने के बजाय पुलिस को सूचना दें।

-अगर साइबर ठगी हो जाए तो घबराए बिना, तुरंत 1930 पर कॉल करें और एनसीआरपी पोर्टल (cybercrime. gov. in) पर शिकायत दर्ज करें। तत्काल शिकायत से बैंक से निकली रकम को समय रहते होल्ड या फ्रीज कराने में मदद मिल सकती है।