Indore News: बराबरी वाली राखी… 36 साल से एक ही दुकान संभाल रहे तीन भाई-बहन

एमजी रोड स्थित चीप स्टोर में पिछले 36 वर्षों से शोभा मुलानी अपने दोनों भाइयों राजेश और उमेश मुलानी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कारोबार संभाल रही हैं। पिता होतचंद मुलानी ने वर्ष 1965 में दुकान शुरू की थी। इसके बाद पीढ़ियां बदलीं, बाजार बदला, कारोबार का तरीका बदला, लेकिन भाई-बहन के रिश्ते में भरोसा और साथ आज भी कायम है। शोभा बताती हैं कि परिवार के बच्चों को बचपन से ही दुकान और कारोबार की जिम्मेदारियों का अहसास कराया जाता था। वर्ष 1990 से उन्होंने नियमित रूप से दुकान संभालना शुरू किया। तब से लेकर आज 59 वर्ष की उम्र तक उन्होंने भाइयों के साथ मिलकर कारोबार को आगे बढ़ाया। उनके भाई राजेश 54 वर्ष और उमेश 52 वर्ष के हैं। तीनों आज भी मिलकर दुकान चलाते हैं और संयुक्त परिवार में रहते हैं।