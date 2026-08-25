Guna News: रक्षाबंधन पर महिला ने दिखाई नरमी, बोली- ‘छोड़ दो चोर को वो बहन के घर जा रहा है’

मोबाइल मालिक की बड़ी बहन ने आरोपी को सोशल मीडिया पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, जिसे उसने स्वीकार कर लिया। इसके बाद दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गई। चैटिंग के दौरान महिला को पता चला कि आरोपी इंदौर से अपने गांव, बदरवास तहसील के गिन्दौरा जाने वाला है। महिला ने उससे मिलने की योजना बनाई और उसके गुना पहुंचने का इंतजार करने लगी। दोपहर करीब 1.30 बजे जैसे ही आरोपी गुना रेलवे स्टेशन पहुंचा, महिला अपने परिजनों के साथ वहां पहले से मौजूद थी। आरोपी के पास वही चोरी हुआ मोबाइल भी था। अचानक हुए इस घटनाक्रम से स्टेशन पर कुछ देर के लिए हंगामे की स्थिति बन गई।