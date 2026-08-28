Indore News: एक ही परिवार की तीन बच्चियों की अंतिम विदाई, रात 2 बजे दाल-चावल खाने के बाद बिगड़ी थी तबियत

मिली जानकारी के अनुसार, घटना इंदौर जिले के बेटमा क्षेत्र में रहने वाले नरेंद्र सिंह के घर की है। नरेंद्र सिंह धार जिले के पीथमपुर में स्थित एक प्राइवेट कंपनी में काम करते है। बताया जा रहा है कि रात करीब दो बजे के करीब नरेंद्र ने अपनी तीनों बेटियों के साथ खाना खाया था। खाने में उन्होंने दाल,चावल, रोटी और सब्जी खाई थी। खाना खाने के कुछ देर बाद बच्चियों की स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। बच्चियों ने उल्टी-दस्त की शिकायत की। जैसे-जैसे समय बीतता जा रहा था, वैसे-वैसे बच्चों की तबियत खराब होते जा रही थी। बच्चियों का स्वास्थ्य खराब होते देख परिजन उन्हें इलाज के अस्पताल लेकर पहुंचे।