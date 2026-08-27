Mhow news: मां की जिंदगी बचाने पीछे नहीं हटी प्रतिभा, तलाक का दर्द भूलकर निभाया बहन का फर्ज, बचा ली जान

प्रतिभा के जीवन में भी कठिन दौर आया। वर्ष 2010 में इंदौर में उनका विवाह हुआ, लेकिन परिस्थितियों के कारण वैवाहिक संबंध आगे नहीं चल सके और तलाक हो गया। इस व्यक्तिगत संघर्ष के बाद भी उन्होंने खुद को कमजोर नहीं पडऩे दिया। वह वापस अपने परिवार के साथ खड़ी हुईं और धीरे-धीरे माता-पिता व भाई की जिम्मेदारियां संभालने लगीं। आज करीब 80 वर्षीय पिता सोहनलाल कौशल और करीब 70 वर्षीय मां राधा के साथ वह छोटे भाई दीपक के लिए भी मजबूत सहारा हैं। प्रतिभा ने साबित किया कि बहन सिर्फ राखी बांधकर रक्षा का इंतजार करने वाली नहीं होती, वह जरूरत पडऩे पर पूरे परिवार की ढाल बन सकती है।