महाराष्ट्र में दौड़ी ट्रेन, MP में जमीन के फेर में अटकी इंदौर-मनमाड़ रेल लाइन, 4 जिलों से ली जाएगी भूमि

मध्यप्रदेश के चार जिलों में जमीन अधिग्रहण की स्थिति देखें तो खरगोन सबसे आगे है। यहां धारा 20-ए के तहत नोटिफिकेशन का प्रकाशन हो चुका है। यह प्रक्रिया जमीन अधिग्रहण से जुड़ी आपत्तियों के निराकरण के बाद आगे बढ़ती है। अब खरगोन में केवल महेश्वर क्षेत्र में जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया बाकी है। इसके पूरा होते ही खरगोन मध्यप्रदेश का पहला ऐसा जिला होगा, जहां परियोजना के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इसके मुकाबले बड़वानी, धार और इंदौर जिलों में अभी काफी जमीन का अधिग्रहण बाकी है।