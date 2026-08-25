इंदौर-बुधनी रेल परियोजना में बड़ा बदलाव, बुधनी-जबलपुर सेक्शन पर लगी रोक

करीब 4320 करोड़ रुपए से शुरू हुई इस परियोजना की लागत अब बढ़कर 7900 करोड़ रुपए से अधिक हो चुकी है। मांगलिया स्टेशन से आगे ऑयल डिपो के कुछ दूरी बाद नए रेल ट्रैक का काम शुरू होता है। यहां ट्रैक से जुड़ी सामग्री और स्लीपर कई महीनों से रखे हुए हैं, लेकिन काम की गति धीमी है। मांगलिया स्टेशन को भविष्य के जंक्शन के हिसाब से तैयार किया जा रहा है। यहां नया गुड्स सेटअप तैयार होने के साथ नए प्लेटफॉर्म बनाए जा रहे हैं। पुराने प्लेटफार्म की ऊंचाई बढ़ाने का काम भी जारी है।