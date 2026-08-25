Indore News : क्राइम ब्रांच के 3 पुलिस वालों ने मांगे 1 लाख, दो किस्तों में देने पर लगाई रिश्वत पर पेनल्टी

आपको बता दें कि, लोकायुक्त ने क्राइम ब्रांच के तत्कालीन टीआई संजय श्रीवास्तव, आरक्षक विकास, ड्राइवर अभय सिंह और दीपक पटेल के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत केस दर्ज किया है। लोकायुक्त जांच में सामने आया कि, महिला के बेटे को क्राइम ब्रांच ने हिरासत में लिया था। उसे पूछताछ के लिए कार्यालय में बैठाया गया। इधर, बेटे को छोड़ने की फरियाद करते हुए जब महिला ने संबंधित पुलिसकर्मियों से बात की तो उन्होंने छोड़ने के एवज में 1 लाख रिश्वत की डिमांड कर दी। इसपर महिला ने कहा, उसके पास तुरंत इतनी नकद रकम नहीं है, वो ये रकम दो बार में दे सकेगी। आरोप है कि, इसी दौरान रकम बढ़ाकर 1.20 लाख कर दी गई।