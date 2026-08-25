यात्रियों को बड़ी राहत, इंदौर से भोपाल के लिए 8 और उज्जैन के लिए चलेंगी 6 इलेक्ट्रिक बसें, तैयारी शुरु

Indore news: इंदौर से दूसरे शहरों के बीच भी इलेक्ट्रिक बसें (ईवी) चलाने की तैयारी है। परिवहन कंपनी एआइसीटीएसएल इंदौर से भोपाल के बीच 8 तो इंदौर से उज्जैन के बीच 6 ईवी का संचालन करेगा। शहर में इलेक्ट्रिक बसें शुरू कर ग्रीन कॉरिडोर बनाने का काम चल रहा है। प्रधानमंत्री ई बस सेवा के तहत कंपनी को मिलने वाली 150 इलेक्ट्रिक बसों में से 40 मिल गई है। इनमें से कई बसों को शहर में लंबे रूट पर चलाया जा रहा है। जल्द ही सभी 150 बसों को चलाने की तैयारी है। एआइसीटीएसएल दूसरे शहरों के लिए भी बड़ी संख्या में ऑपरेटरों को जोड़कर बसें चलाने की तैयारी में है। इसके टेंडर की प्रक्रिया अंतिम दौर में है।