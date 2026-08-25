Indore news: कानूनी सलाह लेने आई थी यवुती, 4 बार होटल ले गया वकील, बाद में निकला 1 बच्चे का पापा

एक अन्य मामले में हाईकोर्ट में अजीब हालात बन गए। एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका की सुनवाई के दौरान पति-पत्नी के बीच का आपसी विवाद और एक-दूसरे के खिलाफ दर्ज कराई गई एफआइआर सामने आने लगी। जस्टिस सुबोध अभ्यंकर और जस्टिस आलोक अवस्थी की कोर्ट ने पूरी स्थिति देखने और बच्चों की मर्जी जानने के बाद याचिका को खारिज कर दिया। याचिका इंदौर के ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले एक पति ने लगाई थी। उसका आरोप था कि पत्नी उसके दो बच्चों को लेकर प्रेमी विजय पंचोली के साथ चली गई है और वर्तमान में मायके में रह रही है। बच्चों को उन्हें दिलाया जाए। कोर्ट ने नोटिस जारी कर पत्नी और बच्चों को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा। सोमवार को सुनवाई पत्नी और बच्चे पेश हुए। पत्नी ने पति के लगाए आरोप सिरे से खारिज कर दिए।