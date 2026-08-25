Ujjain News: सोते हुए शख्स को सांप ने सीने पर डसा…. कुछ देर बाद परिवार में पसरा मातम

Snake bite incident: बरसात का मौसम सिर्फ जलभराव और मच्छरो की परेशानी नहीं लाता, बल्कि सांपों के घरों तक पहुंचने का खतरा भी बढ़ा देता है। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के घट्टिया थाना के गांव इसाकपुर से ऐसा ही एक मामला सामने आया। यहां घर में सो रहे ग्रामीण नटवरलाल सोलंकी (50) के ऊपर सांप चढ़ गया। उनकी नींद खुली तो सांप को सीने पर चढ़ा देख घबरा गए और सांप को हटाने के दौरान वे सर्पदंश की चपेट में आ गए।। घटना रविवार-सोमवार रात करीब डेढ़ बजे की है। नटवरलाल की आवाज सुनकर घर वाले जागे। सांप को भगाने के बाद वे उन्हें तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन उपचार के दौरान उनकी स्थिति बिगड़ती चली गई और कुछ ही देर में घर पर मातम पसर गया।