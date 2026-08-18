Panna News: सर्पदंश से बचाव की 54 जरूरी बातें, जेहरीले सांप की पहचान से इलाज तक जानें सही तरीका

'सर्पलोक' 54 कार्ड का गेम आधारित शिक्षण माध्यम है, जिसमें प्रमुख विषैले और विषहीन सांपों की पहचान के साथ उनके बारे में वैज्ञानिक तथ्य बताए गए है। कार्ड गेम में सर्पदंश की स्थिति में किए जाने वाले सही प्राथमिक उपचार, बचाव के उपाय और पीड़ित के लिए खतरनाक साबित होने वाली सामान्य गलतियों की जानकारी भी शामिल है। डीएफओ अनुपम शर्मा ने बताया, बच्चों और ग्रामीणों के मन से सांपों को लेकर अनावश्यक डर कम करना और उनकी बेवजह होने वाली हत्या को रोकना है। साथ ही सर्पदश की स्थिति में झाड़-फूंक या अवैज्ञानिक उपचार समय गंवाने के बजाय पीड़ित को तत्काल अस्पताल पहुंचाने का संदेश दिया जा रहा है।