Panna News: भाजपा विधायक के ध्वजारोहण करते ही पाइप से नीचे गिरा तिरंगा, वीडियो वायरल

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, विधायक राजेश वर्मा कार्यालय परिसर में ध्वजारोहण कर रहे थे। इसी दौरान जैसे ही तिरंगा फहराया गया, वह पाइप से निकलकर सीधे जमीन पर जा गिरा। अचानक हुई इस घटना से मौके पर मौजूद लोगों में कुछ देर के लिए असहज स्थिति बन गई। राष्ट्रीय ध्वज देश की स्वतंत्रता, संप्रभुता और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। ऐसे में स्वतंत्रता दिवस जैसे गरिमामय अवसर पर तिरंगे का जमीन पर गिरना चर्चा का विषय बन गया। घटना के बाद सवाल उठने लगे कि ध्वजारोहण से पहले तिरंगे को बांधने, रस्सी और पाइप समेत पूरी व्यवस्था की समुचित जांच की गई थी या नहीं।