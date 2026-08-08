Panna News: सीढ़ियों से गिरने से नहीं हुई थी सावित्री की मौत, पति समेत तीन गिरफ्तार

जांच में सामने आया कि 7 जुलाई की शाम करीब 5 से 6 बजे के बीच सावित्री बाई का अपने पति से विवाद हुआ था। पुलिस के अनुसार जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर आरोपी पति जगदीश उर्फ बौरा ने सावित्री को छत पर फांसी के फंदे से लटका दिया जिससे उसकी मृत्यु हो गई। घटना के दौरान सावित्री के गिरने से उसके माथे पर चोट भी आई। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि मौके पर मौजूद अम्मू लोधी और रमिसिया बाई लोधी को घटना की जानकारी थी लेकिन उन्होंने घटना के वास्तविक स्वरूप को छिपाते हुए सावित्री की मौत सीढ़ियों से गिरने के कारण होना बताया। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है।