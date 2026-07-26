रात में पति के सोते ही प्रेमी को घर बुलाया, पन्ना में खड़ी देखती रही पत्नी, प्रेमी करता रहा वार

आरोपी पत्नी ने पुलिस को बताया कि पति की प्रताड़ना से वो परेशान थी और इसी बीच उसके एक अन्य व्यक्ति से प्रेम संबंध बन गए थे। फिर उसने प्रेमी के साथ मिलकर पति कृष्ण कुमार की हत्या की साजिश रची। उसने घटना वाली रात जब पति सो गया तो प्रेमी को घर में बुलाया और गैंती से उस पर कई वार करवाए, लेकिन समय पर इलाज मिलने से उसकी जान बच गई। पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है जबकि उसका प्रेमी अभी फरार है जिसकी तलाश की जा रही है।