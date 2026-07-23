Panna News: कपड़ा धोने वाले बैट से की सोते हुए पति की हत्या, बिस्तर पर छोड़ी लाश, बच्चों को लेकर फरार पत्नी

मामले में 11 जुलाई 2025 को बघवारकलां निवासी मुन्नालाल सोनी ने थाना रैपुरा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनके बेटे नन्नू सोनी का विवाह उत्तरप्रदेश के बांदा जिले के सढ़ा गांव निवासी अर्चना सोनी से हुआ था। अर्चना की पहली शादी रामप्रताप सोनी से हुई थी, जिससे उसके दो बच्चे थे। शादी के बाद अर्चना अक्सर अपने दोनों बच्चों के नाम जमीन कराने की बात को लेकर नन्नू से विवाद करती थी। 10 और 11 जुलाई 2025 की दरम्यानी रात नन्नू और अर्चना एक ही कमरे में सोए थे। सुबह जब परिजन जागे तो अर्चना और उसके दोनों बच्चे घर से गायब थे, जबकि नन्नू सोनी बिस्तर पर मृत अवस्था में पड़ा मिला। सूचना मिलते ही पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की।