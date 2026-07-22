Ujjain Honeytrap Case: पुलिस को शक हैदर को हनीट्रैप में नहीं फंसाया, हो सकता है एस्कॉर्ट सर्विस का मामला

सीहोर की युवती से हुई थी दोस्ती, नौकरी की तलाश में आई थी उज्जैन-नानाखेड़ा पुलिस ने बताया कि हैदर पटेल पिता कलाम पटेल कंस्ट्रक्शन के काम से जुड़ा है। रिपोर्ट के अनुसार, उसे सीहोर निवासी अंजलि ठाकुर का फोन आया था। युवती ने नौकरी तलाशने में मदद मांगी थी और रहने के लिए कमरा देखने को भी कहा था। 18 जुलाई की रात वह ट्रेन से उज्जैन पहुंची, जिसे लेने हैदर कार से रेलवे स्टेशन गया। वहां से दोनों इंदौर रोड स्थित एक होटल की कार रोक ली। ओर जा रहे थे। इसी दौरान पीछे से आई कार में सवार लोगों ने उनकी आरोपियों ने हैदर के साथ मारपीट की और खुद को हिंदूवादी संगठन का कार्यकर्ता बताते हुए दुष्कर्म के मामले में फंसाने की धमकी दी।