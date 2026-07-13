सावन-भादौ में हर सोमवार को बदला रहेगा उज्जैन महाकाल भस्म आरती का समय, 6 सवारियां निकलेंगी

Mahakl ki Sawari 2026: विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग श्री महाकालेश्वर मंदिर में श्रावण-भादौ मास में निकलने वाली भगवान श्री महाकाल की पारंपरिक सवारियों की पूर्व तैयारियों को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक संपन्न हुई। श्री महाकालेश्वर मन्दिर प्रबंध समिति के अध्यक्ष एवं कलेक्टर रौशन कुमार सिंह की अध्यक्षता में मंदिर परिसर स्थित ग्रीन रूम के सभाकक्ष में यह बैठक आयोजित की गई। इसमें श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुगम दर्शन और व्यवस्थाओं को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में जानकारी दी गई कि इस वर्ष श्रावण मास में चार और भादौ मास में दो, यानी कुल 6 सवारियां निकाली जाएंगी। प्रथम सवारी 03 अगस्त को और अंतिम राजसी (शाही) सवारी 7 सितंबर को निकलेगी। सामान्य दर्शनार्थियों को त्रिवेणी संग्रहालय से प्रवेश मिलेगा, वहीं हर सोमवार को रात ढाई बजे से भस्म आरती होगी।