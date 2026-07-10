रात 11.30 बजे जुदा हो गए पवन-रितु, की थी लव मैरिज, मनहूस निकली बाइक, उज्जैन में हादसा

नानाखेड़ा थाना प्रभारी नरेंद्र यादव ने बताया कि पवन, निवासी राजेंद्र नगर, और उसकी पत्नी रितु रात को त्रिवेणी स्थित ढाबे पर भोजन करने गए थे। रात करीब 11 बजे दोनों बाइक से घर लौट रहे थे। इसी दौरान त्रिवेणी पुल के नीचे छोटी रपट पार करते समय बाइक अनियंत्रित होकर सीधे शिप्रा नदी में गिर गई। पुलिस के अनुसार पवन को तैरना आता था, इसलिए वह किसी तरह नदी से बाहर निकल आया। उसकी पत्नी रितु, जो दिव्यांग थी, गहरे पानी में डूब गई। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत नदी में उतरकर उसकी तलाश की और बाहर निकाला, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी।