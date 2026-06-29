‘गोली मार दूंगा, जान ले लूंगा’, हाथ में पिस्टल लेकर कांग्रेस नेता ने की दबंगई, उज्जैन में किसानों को धमकाया

फरियादी संदीप सेन के अनुसार, 18 जून की शाम वह अपने भाई गोविंद सेन के साथ खेत पर मौजूद थे। इसी दौरान प्रताप सिंह गुर अपने साथियों के साथ मौके पर पहुंचे और जेसीबी से खुदाई शुरू कर दी। आरोप है कि विरोध करने पर विवाद बढ़ गया और प्रताप सिंह गुर ने पिस्टल निकालकर किसान परिवार की ओर तानते हुए जान से मारने की धमकी दी। शोर सुनकर परिवार के अन्य सदस्य भी मौके पर पहुंच गए। पीड़ित परिवार का कहना है कि विवादित भूमि की पटवारी द्वारा पहले ही नाप-जोख कर दोनों पक्षों की सीमाएं तय की जा चुकी हैं, इसके बावजूद उनकी जमीन पर जबरन खुदाई कराई जा रही थी