Ujjain News: आशीर्वाद होटल में भोपाल की युवती से ज्यादती, दोस्त बनकर दिया धोखा

Ujjain Hotel Crime News: मध्यप्रदेश के उज्जैन में आशीर्वाद होटल में एक युवती से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। युवती भोपाल की रहने वाली है और पुलिस ने उसकी शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच में ले लिया है। आरोपी युवक देवास का रहने वाला है और उसने इंस्टाग्राम पर युवती से दोस्ती की थी और फिर मिलने के लिए बुलाकर होटल में उसके साथ दुष्कर्म किया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी युवती को स्टेशन पर छोड़कर फरार हो गया, पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है।