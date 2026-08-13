Ujjain news: नई सौगात की तैयारी, शहर में चलेंगी नई एसी बसें, संचालन कंपनी और रूट तय

Public transport: डिपो तैयार होने का इंतजार (Photo Source - Patrika)
Ujjain news: एमपी के उज्जैन शहर में जल्द वातानुकूलित सिटी बसों का संचालन शुरू होगा। इसके लिए चार में से तीन जरूरतें लगभग पूरी हो चुकी है और इंतजार सिर्फ बस डिपो तैयार होने का है। संभावना है कि अगले चार महीने में एसी सिटी बसें सड़क पर आएंगी इस सड़क पर दौड़ती नजर सिस्टम को पूरी तरह बदल देगी। धार्मिक और पर्यटन नगरी होने के बावजूद वर्षों से शहर की अपनी कोई शासकीय लोक परिवहन व्यवस्था नहीं है।
पीएम ई-बस सेवा योजना अंतर्गत शहर को 100 एसी बस स्वीकृत हुई है लेकिन लंबे समय से इनके संचालन को लेकर कागजी प्रक्रिया ही चल रही है। अच्छी बात यह है कि लंबे इंतजार के बाद अब कुछ महीनों में यह यात्री बस सेवा शुरू होने की संभावना है। यह सेवा मुख्यमंत्री परिवहन योजना के अधीन इसके अंतर्गत उज्जैन में बस संचालन के लिए गठित कंपनी के सीइओ की जिम्मेदारी यूडीए सीइओ संदीप सोनी को दी गई है। सोनी के अनुसार, ई-बस सेवा शुरू करने के लिए आवश्यक कार्रवाई प्रचलित है और कुछ महीनों में इनके पूर्ण होते ही सेवा प्रारंभ कर दी जाएगी।
पीएम ई-बस योजना अंतर्गत उज्जैन को पहले ही 100 ई-बस आवंटित हुई हैं। इनके संचालन इनमें 30 नौ मीटर व 70 बस सात मीटर लंबी हैं। इनके संचालने के लिए सरकार की ओर से एजेंसी नियुक्त की जा चुकी है।
हाल ही में भोपाल में ई-बस सेवा का शुभारंभ किया गया है। पहले चरण में वहां 10 बसे ऑनरोड की गई है। इसके बाद जल्द ही इंदौर में इसे शुरू करने की तैयारी है। संभावना है कि इंदौर के बाद तीसरा नबंर उज्जैन शहर का रहे।
बड़ी खबरेंView All
उज्जैन
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग