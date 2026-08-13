Ujjain news: नई सौगात की तैयारी, शहर में चलेंगी नई एसी बसें, संचालन कंपनी और रूट तय

पीएम ई-बस सेवा योजना अंतर्गत शहर को 100 एसी बस स्वीकृत हुई है लेकिन लंबे समय से इनके संचालन को लेकर कागजी प्रक्रिया ही चल रही है। अच्छी बात यह है कि लंबे इंतजार के बाद अब कुछ महीनों में यह यात्री बस सेवा शुरू होने की संभावना है। यह सेवा मुख्यमंत्री परिवहन योजना के अधीन इसके अंतर्गत उज्जैन में बस संचालन के लिए गठित कंपनी के सीइओ की जिम्मेदारी यूडीए सीइओ संदीप सोनी को दी गई है। सोनी के अनुसार, ई-बस सेवा शुरू करने के लिए आवश्यक कार्रवाई प्रचलित है और कुछ महीनों में इनके पूर्ण होते ही सेवा प्रारंभ कर दी जाएगी।