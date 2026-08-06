Ujjain news: मानसून में रहें सतर्क ! दूषित जल से फैल रहे डायरिया, टाइफाइड और पीलिया के मामले

बारिश के मौसम में मुख्य रूप से दूषित जल के उपयोग से होने वाली बीमारियां ही प्रमुख रूप से देखी जाती है। दूषित जल के सेवन से टाइफाइड पीलिया, डायरिया, पेचिश व हैजा जैसी बीमारियां भी फैलती है। इसलिए भोजन बनाने में एवं पेयजल के रूप में शुद्ध उबला हुआ जल का उपयोग करना आवश्यक है। साथ ही कुछ भी खाने के पहले व शौच के पश्चात साबुन से अवश्य हाथ धोना चाहिए।