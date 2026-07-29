29 जुलाई 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

उज्जैन

छोटी जाति में प्रेम विवाह परिवार को गुजरा इतना नागवार, खाचरौद में जिंदा बेटी का अंतिम संस्कार

Living Daughter Last Rites : खाचरौद में एक परिवार ने अपनी जीवित बेटी का प्रतीकात्मक अंतिम संस्कार करते हुए उसके साथ सभी सामाजिक संबंध खत्म करने की घोषणा की है। बेची द्वारा प्रेम विवाह से नाराज घर वालों ने उसकी तस्वीर जलाकर निभाई रस्में।
2 min read
Google source verification

उज्जैन

image

Mohammad Faiz Mubarak

Jul 29, 2026

Living Daughter Last Rites

Living Daughter Last Rites (खाचरौद में जिंदा बेटी का अंतिम संस्कार Photo Source- Input)

Ujjain News :मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के खाचरौद नगर के अंतर्गत आने वाले नर्सिंग मंदिर इलाके में उस समय लोगों के बीच गहमा गहमी का माहौल बन गया, जब यहां एक परिवार ने अपनी जीवित बेटी का प्रतीकात्मक अंतिम संस्कार कर दिया। बताया जा रहा है कि, अलग समाज के युवक से प्रेम विवाह करना युवती के घर वालों को इस कदर नागवार गुजरा कि, उन्हें नाराज होकर न सिर्फ बेटी से सभी तरह के सामाजिक संबंध तोड़ने की घोषणा कर दी, बल्कि बेटी की तस्वीर जलाकर पारंपरिक रीति रिवाज से उसका प्रतीकात्मक अंतिम संस्कार कर दिया। इस दौरान समाज के कई लोग भी प्रतीकात्मक अंतिम संस्कार में शामिल हुए।

मेकअप आर्टिस्ट है युवती

परिवार के सदस्यों के अनुसार, युवती की उम्र करीब 18 साल 2 माह है और वो मेकअप आर्टिस्ट के रूप में कार्य करती है। उसने अपनी मर्जी से सामाजि तौर पर छोटी जाति के युवक के साथ प्रेम विवाह किया है, जिससे परिवार काफी आहत है। परिवार के अनुसार, उन्होंने बेटी द्वारा उठाए जाने वाले इस कदम से पहले उसे समझाने का काफी प्रयास भी किया था, लेकिन उसने परिवार की नहीं मानी और युवक से विवाह कर लिया। इसपर परिजन ने बेटी को परिवार से बेदखल घोषित करते हुए उससे नाता तोड़ने का निर्णय लिया।

थाने तक पहुंचा मामला

युवती के पिता और दोनों भाइयों ने बताया कि, उन्होंने बेटी को समझाने के लिए कई बार प्रयास किए। मामला पुलिस थाने तक भी पहुंचा, जहां परिजन ने उसे घर लौटने के लिए समझाने का प्रयास किया। परिजन का आरोप है कि थाने में युवती ने अपने माता - पिता और भाइयों को पहचानने तक से इनकार कर दिया था, जिसके चलते उन्हें अब ये कदम उठाना पड़ा है।

रीति-रिवाज के साथ बेटी से सभी रिश्ते समाप्त किए

परिजन ने बताया कि, इसी घटनाक्रम के बाद उन्होंने रीति - रिवाज के अनुसार बेटी से संबंध समाप्त करने का निर्णय लिया। इसके तहत उसकी तस्वीर का प्रतीकात्मक अंतिम संस्कार किया गया और गोरनी समेत अन्य परंपरागत रस्में पूरी की गईं।

भावुक नजर आए पिता और भाई

इस दौरान पिता और दोनों भाई भावुक नजर आए। उन्होंने कहा कि बेटी का पालन-पोषण उन्होंने बड़े स्नेह और संघर्ष से किया था, लेकिन उसके निर्णय के बाद परिवार और बेटी के बीच संबंध पूरी तरह समाप्त हो गए हैं। उनका कहना था कि परिवार भी भावनात्मक पीड़ा के बाद कठिन निर्णय लेने को मजबूर हो सकता है।

एमपी की ‘स्नेहा’ ने ‘लड़का’ बनकर युवती को जाल में फंसाया, आपत्तिजनक वीडियो से 10 लाख की ब्लैकमेलिंग

ये भी पढ़ें
Blackmailing Case

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

29 Jul 2026 07:31 am

Published on:

29 Jul 2026 07:31 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Ujjain / छोटी जाति में प्रेम विवाह परिवार को गुजरा इतना नागवार, खाचरौद में जिंदा बेटी का अंतिम संस्कार

बड़ी खबरें

View All

उज्जैन

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

उज्जैन हनीट्रैप मामले में नया खुलासा, हिंदू सेना के संस्थापक ने बना रखा गैंग, अब तक 10 आरोपी गिरफ्तार

Ujjain honeytrap case police reveal Hindu Sena founder formed gang
उज्जैन

Honey Trap: 'मैं तुम्हारी नौकरी लगवा दूंगी' कहकर उज्जैन पहुंची युवती, युवक के साथ हुआ बड़ा खेल

ujjain
उज्जैन

Ujjain news: 333 किमी.का सफर करके ‘महाकाल मंदिर’ पहुंची फैमली, दर्शन से पहले मिला बड़ा धोखा

Mahakaleshwar Temple: उदयपुर थाने में प्रकरण दर्ज (Photo Source - Patrika)
उज्जैन

Ujjain Honeytrap Case: पुलिस को शक हैदर को हनीट्रैप में नहीं फंसाया, हो सकता है एस्कॉर्ट सर्विस का मामला

Ujjain Honeytrap Case Update young man linked to BJP leader included
उज्जैन

मोड़ी गौशाला में सरपंच प्रतिनिधि ने गौवंश को खिलाया हरा चारा

datia news
उज्जैन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.