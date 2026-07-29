छोटी जाति में प्रेम विवाह परिवार को गुजरा इतना नागवार, खाचरौद में जिंदा बेटी का अंतिम संस्कार

Ujjain News :मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के खाचरौद नगर के अंतर्गत आने वाले नर्सिंग मंदिर इलाके में उस समय लोगों के बीच गहमा गहमी का माहौल बन गया, जब यहां एक परिवार ने अपनी जीवित बेटी का प्रतीकात्मक अंतिम संस्कार कर दिया। बताया जा रहा है कि, अलग समाज के युवक से प्रेम विवाह करना युवती के घर वालों को इस कदर नागवार गुजरा कि, उन्हें नाराज होकर न सिर्फ बेटी से सभी तरह के सामाजिक संबंध तोड़ने की घोषणा कर दी, बल्कि बेटी की तस्वीर जलाकर पारंपरिक रीति रिवाज से उसका प्रतीकात्मक अंतिम संस्कार कर दिया। इस दौरान समाज के कई लोग भी प्रतीकात्मक अंतिम संस्कार में शामिल हुए।