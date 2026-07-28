एमपी की ‘स्नेहा’ ने ‘लड़का’ बनकर युवती को जाल में फंसाया, आपत्तिजनक वीडियो से 10 लाख की ब्लैकमेलिंग

Katni News : सोशल मीडिया पर फर्जी पहचान बनाकर ब्लैकमेलिंग करने का एक बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया है। न्यायधानी के तारबाहर थाना क्षेत्र में एक युवती ने खुद को लड़का बताकर दूसरी युवती को ही अपने प्रेमजाल में फंसा लिया। इसके बाद आरोपी युवती ने पीड़िता का अश्लील वीडियो हासिल कर लिया और उसे वायरल करने की धमकी देकर 10 लाख रुपए की मांग करने लगी। जब मांगी गई रकम नहीं मिली, तो आरोपी ने वह वीडियो पीड़िता के भाई के वॉट्सऐप पर भेज दिया। शिकायत मिलते ही तारबाहर पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी युवती को मध्य प्रदेश के कटनी से गिरफ्तार कर लिया है।