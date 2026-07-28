मोबाइल हैक, बिजली बिल और निवेश के नाम पर लाखों की ठगी, साइबर फ्रॉड का हॉटस्पॉट बना भोपाल

Bhopal News :मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा लंबे समय तक चलाए गए सेफ क्लिक अभियान के बावजूद साइबर फ्रॉड के मामलों में कोई कमी नजर नहीं आ रही है। आलम ये है कि, जालसाज हर रोज नए नए तरीकों से लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं। राजधानी भोपाल में साइबर ठगी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि, प्रदेश का सबसे मुख्य शहर भी साइबर फ्रॉड का हॉट स्पॉट बना हुआ है और पुलिस के हाथ इन जालसाजों के गिरेबां से अब भी एक कदम पीछे हैं।