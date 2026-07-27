MP के पूर्व चीफ सेक्रेटरी की बहू का VIDEO वायरल, शिव मंदिर पर टिप्पणी से मचा बवाल

AV Singh Bahu Viral Video- भोपाल के चूना भट्टी इलाके में आम्रपाली एनक्लेव में पार्क के विकास और उसमें शिव मंदिर बनाने को लेकर विवाद हो गया। मामला चार दिन पुराना है, लेकिन विवाद का यह वीडियो सोमवार को वायरल हो रहा है। इसमें मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव एवी सिंह की बहू उजमा रजा पार्क में चल रहे विकास कार्य और मंदिर को लेकर सोसायटी की अध्यक्ष मोहक शर्मा और बाकी सदस्यों के साथ बहस कर रही हैं और शिव मंदिर को अपशब्द कह रही हैं। मंदिर को अपशब्द कहने और स्थानीय लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत होने पर मामला थाने पहंच गया है। सभी रहवासियों ने मिलकर उजमा रजा उर्फ अंजली सिंह की शिकायत थाने में कर दी है।