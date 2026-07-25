Gwalior News- सच सामने आया तो फूट-फूटकर रो पड़ी युवती, कोर्ट में फिल्मी ड्रामे जैसा मामला

युवक के मानसिक रूप से बीमार पिता व एक साल से बेड पर रहने वाली लाचार मां (जो व्हीलचेयर पर कोर्ट पहुंची थीं) ने साफ कहा कि उन्हें बेटे के इस कारनामे की भनक तक नहीं थी। पिता ने बताया कि उनके पास मात्र 7 बीघा जमीन है और अमित के नाम एक इंच भी जमीन नहीं है। युवक ने भी कबूल किया कि वह घर से पैसे चुराकर डबरा में 1600 रुपए महीने के किराए के कमरे में लड़की को रख रहा था और उसका खर्च उठा रहा था। युवक की मां ने अदालत में दो टूक कह दिया कि वे इस युवती को अपनी बहू के रूप में कभी स्वीकार नहीं करेंगे।