अब अंदाज नहीं, सैटेलाइट बताएगा ग्वालियर का भूजल स्तर, सूखते बोरिंग का पहले मिलेगा संकेत, हॉटस्पॉट की होगी तत्काल पहचान

ग्वालियर. अब भूजल स्तर का आकलन अनुमान या पारंपरिक तरीकों से नहीं, बल्कि सैटेलाइट आधारित डिजिटल तकनीक से किया जाएगा। केंद्रीय भूजल बोर्ड ने ग्वालियर, भिण्ड और मुरैना में भूजल स्तर और पानी की गुणवत्ता की निगरानी के लिए 35 डिजिटल पीजोमीटर लगाने की योजना शुरू की है। इनमें से 21 पीजोमीटर ग्वालियर जिले में स्थापित किए जा चुके हैं। इन आधुनिक उपकरणों से अधिकारियों को हर घंटे भूजल स्तर का लाइव डेटा मिलेगा, जिससे जल संकट वाले क्षेत्रों की समय रहते पहचान कर आवश्यक कदम उठाए जा सकेंगे।