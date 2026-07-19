ग्वालियर में बिना कॉल और ओटीपी के महिला के खाते से 45 हजार पार, स्क्रीन मिररिंग से साइबर ठगी का शक

ग्वालियर। शहर में साइबर ठगी का एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। महाराजपुरा क्षेत्र की एक महिला के बैंक खाते से बिना किसी कॉल, लिंक या ओटीपी शेयर किए करीब 45 हजार रुपए ट्रांसफर कर दिए गए। इस घटना ने साइबर पुलिस की चिंता बढ़ा दी है। प्रारंभिक जांच में पुलिस को आशंका है कि ठगों ने किसी संदिग्ध एपीके (APK) फाइल के जरिए मोबाइल की स्क्रीन मिररिंग कर खाते से रकम पार की।