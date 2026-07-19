19 जुलाई 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

समाचार

ग्वालियर में बिना कॉल और ओटीपी के महिला के खाते से 45 हजार पार, स्क्रीन मिररिंग से साइबर ठगी का शक

ग्वालियर के महाराजपुरा क्षेत्र में महिला के खाते से बिना कॉल और ओटीपी के 45 हजार रुपए ट्रांसफर हो गए। पुलिस को एपीके फाइल के जरिए स्क्रीन मिररिंग से साइबर ठगी का शक है।
2 min read
Google source verification

ग्वालियर

image

Prashant Kumar Sharma

Jul 19, 2026

पुलिस को एपीके फाइल के जरिए स्क्रीन मिररिंग से साइबर ठगी का शक

पुलिस को एपीके फाइल के जरिए स्क्रीन मिररिंग से साइबर ठगी का शक

मोबाइल में बची सिर्फ 6 हजार की राशि, फोन-पे हिस्ट्री में मिला 44,999.99 रुपए ट्रांसफर का रिकॉर्ड

ग्वालियर के महाराजपुरा क्षेत्र में महिला के खाते से बिना कॉल और ओटीपी के 45 हजार रुपए ट्रांसफर हो गए। पुलिस को एपीके फाइल के जरिए स्क्रीन मिररिंग से साइबर ठगी का शक है।

ग्वालियर। शहर में साइबर ठगी का एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। महाराजपुरा क्षेत्र की एक महिला के बैंक खाते से बिना किसी कॉल, लिंक या ओटीपी शेयर किए करीब 45 हजार रुपए ट्रांसफर कर दिए गए। इस घटना ने साइबर पुलिस की चिंता बढ़ा दी है। प्रारंभिक जांच में पुलिस को आशंका है कि ठगों ने किसी संदिग्ध एपीके (APK) फाइल के जरिए मोबाइल की स्क्रीन मिररिंग कर खाते से रकम पार की।

मोबाइल चेक करते ही उड़े होश

आदित्यपुरम निवासी मंजू सिंह चौहान, पत्नी बिजेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि 10 जुलाई को उन्होंने अपना मोबाइल चेक किया तो बैंक से पैसे कटने के संदेश दिखाई दिए। जब बैंक स्टेटमेंट देखा तो खाते में मौजूद लगभग 51 हजार रुपए में से केवल 6 हजार रुपए ही बचे थे।

फोन-पे हिस्ट्री से मिला सुराग

महिला ने तुरंत अपने मोबाइल में मौजूद फोन-पे ऐप की ट्रांजेक्शन हिस्ट्री देखी। वहां पता चला कि 10 जुलाई की रात एयरटेल पेमेंट्स बैंक से लिंक खाते से 44,999.99 रुपए किसी अज्ञात यूपीआई आईडी पर ट्रांसफर किए गए थे।

“मेरे पास न किसी का फोन आया और न ही मैंने किसी को ओटीपी बताया। फिर भी पैसे निकल गए।” — मंजू सिंह चौहान

साइबर हेल्पलाइन पर शिकायत

धोखाधड़ी का पता चलते ही पीड़िता ने साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद महाराजपुरा थाना पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

स्क्रीन मिररिंग से हुई ठगी?

साइबर पुलिस का मानना है कि महिला के मोबाइल में किसी समय कोई संदिग्ध एपीके फाइल डाउनलोड हो गई होगी। ऐसे फर्जी एप मोबाइल का रिमोट एक्सेस लेकर स्क्रीन मिररिंग के जरिए बैंकिंग और यूपीआई ऐप पर नियंत्रण हासिल कर लेते हैं।

पुलिस अब उस यूपीआई आईडी को ट्रेस कर रही है, जिसमें रकम ट्रांसफर हुई है। तकनीकी जांच के लिए साइबर एक्सपर्ट्स की मदद ली जा रही है।

साइबर पुलिस की सलाह

सावधान

  • अनजान स्रोत से भेजी गई APK फाइल डाउनलोड न करें
  • केवल आधिकारिक ऐप स्टोर से ही एप इंस्टॉल करें
  • मोबाइल पर आए किसी भी संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करें
  • बैंक खाते से जुड़ा कोई अनजान ट्रांजेक्शन दिखे तो तुरंत 1930 पर शिकायत करें

खबर शेयर करें:

Updated on:

19 Jul 2026 06:24 pm

Published on:

19 Jul 2026 06:22 pm

Hindi News / News Bulletin / ग्वालियर में बिना कॉल और ओटीपी के महिला के खाते से 45 हजार पार, स्क्रीन मिररिंग से साइबर ठगी का शक

बड़ी खबरें

View All

समाचार

ट्रेंडिंग

जयपुर अमायरा सुसाइड केस: पुलिस चार्जशीट में बड़े खुलासे, बार-बार शिकायत के बावजूद टीचर्स क्यों रहीं मूकदर्शक?

Amyra Suicide Case
जयपुर

Alwar News: ड्यूटी पर लौटने से पहले सेना के जवान की मौत, हादसे में घायल पत्नी का चल रहा इलाज

Alwar Army Man Death
अलवर

Rajasthan Accident: बस और जीप में जोरदार भिड़ंत, तीन लोगों की मौत, मंदिर में दर्शन कर वापस जा रहे थे गांव

bikaner road accident
बीकानेर

दतिया उपचुनाव: भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी को जीतू पटवारी ने मंच पर बुलाया, बोले- ऐसे कैसे चलेगा?

datia
दतिया

पीएम आवास योजना 2.0: इंदौर में बनेंगे 5 हजार नए फ्लैट, निर्माण के लिए टेंडर जारी

PM Awas Yojana: 15 मंजिला तक बिल्डिंग निर्माण की योजना (Photo Source - Patrika)
इंदौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.