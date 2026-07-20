20 जुलाई 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राजगढ़

महाकाल दर्शन करने जा रहे श्रध्दालुओं की कार अचानक मिट्टी के टीले से टकराई, 2 की मौत 6 गंभीर

Road Accident : एनएच-46 पर भीषण हादसा हुए चलते वाहन का टायर फटने से अनियंत्रित हुई कार। हाईवे किनारे मिट्टी के ढेर से टकराई। घायलों को दो एंबुलेंस से पहुंचाया अस्पताल। पीडब्ल्यूडी विभाग के कर्मचारी थे सभी।
2 min read
Google source verification

राजगढ़

image

Mohammad Faiz Mubarak

Jul 20, 2026

Road Accident

Road Accident (सड़क हादसे में दो की मौत 6 घायल Photo Source- Input)

Rajgarh News :मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्यावरा के अंतर्गत आने वाले नेशनल हाईवे- 46 गुना रोड पर जोगीपुरा टोल प्लॉजा के पास रविवार को भीषण सड़क हादसा हो गया। जिसमें महाकालेश्वर के दर्शन करने के लिए उज्जैन जा रहे दो श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 6 गंभीर रूप से घायल हो गए। गंभीर घायलों में से चार को भोपाल और अन्य हायर सेंटर रेफर किया है। हादसा इतना भीषण था कि कार का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और उसमें सवार लोगों में चीख-पुकार मच गई।

सूचना मिलते ही नेशनल हाईवे समेत दो एंबुलेंस मौके पर पहुंचीं और घायलों को क्षतिग्रस्त वाहन से बाहर निकालकर पास के बीनागंज स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां एक ने दम तोड़ दिया, वहीं दूसरे की ब्यावरा सिविल अस्पताल में मौत हो गई। हादसे में 52 वर्षीय अजीत पांडे, निवासी चमरोली, उन्नाव और 35 वर्षीय श्यामजी प्रजापति, निवासी जालौन, उन्नाव की मौत की पुष्टि हुई है। देहात पुलिस ने मृतकों के परिजन को सूचना दे दी है, उनके आने के बाद पोस्टमार्टम किया जाएगा। मामले को पुलिस ने जांच में लिया है।

टायर फटने से हुआ हादसा, मिट्टी के ढेर से जा टकराई कार

कार में आठ लोग सवार थे और सभी उत्तर प्रदेश के उन्नाव के निवासी थे, जो पीडब्ल्यूडी विभाग के कर्मचारी बताए जा रहे हैं। अवकाश के दौरान सभी महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन करने के लिए उज्जैन जा रहे थे। कार चालक मधुराज गौतम (24) पिता चेनसिंह निवासी चौरा उन्नाव ने बताया कि रात में अचानक कार का टायर पंचर हो गया, वाहन तेज रफ्तार में होने के कारण संतुलन नहीं बना और कार सड़क किनारे पड़े मिट्टी के ढेर से जा टकराई। जिसके कारण ही हादसा हुआ है।

ये लोग हुए गंभीर घायल

हादसे में चालक मधुराज गौतम, अखिलेश रावत (32), मनोज रावत (37) निवासी धनियाखेड़ा, काशी (55), विकास गौतम (30) निवासी चौरा गांव और श्याम (42) गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इनमें से श्याम की हालत नाजुक बताई जा रही है। घायलों को सिर, सीने और शरीर के अन्य हिस्सों में अंदरूनी चोटें आई हैं। प्राथमिक उपचार के बाद कुछ गंभीर घायलों को भोपाल और कुछ को अन्य जगह रेफर किया गया है।

कार में सबसे पीछे बैठा था अजीत, श्याम आगे, नींद में थे अधिकांश

कार चालक ने बताया कि अजीत पांडे कार की सबसे पीछे वाली सीट पर बैठे थे। वहीं श्यामजी प्रजापति ड्राइवर के बगल कार में आगे बैठे थे, घटना के दौरान दोनों नींद में थे। तभी हादसा हो गया। श्यामजी पीडब्ल्यूडी विभाग में बाबू के पद पर कार्यरत थे। बताया जा रहा है कि श्याम ब्यावरा सिविल अस्पताल में उपचार किया जा रहा था, तभी दम तोड़ दिया।

‘सुठालिया बना सागौन तस्करी का हब, वन विभाग कार्रवाई करता है पर..’, राज्यमंत्री ने DFO के सामने खोली पोल

ये भी पढ़ें
Suthaliya Become Teak Smuggling Hub

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

20 Jul 2026 06:49 am

Published on:

20 Jul 2026 06:49 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Rajgarh / महाकाल दर्शन करने जा रहे श्रध्दालुओं की कार अचानक मिट्टी के टीले से टकराई, 2 की मौत 6 गंभीर

बड़ी खबरें

View All

राजगढ़

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘सुठालिया बना सागौन तस्करी का हब, वन विभाग कार्रवाई करता है पर..’, राज्यमंत्री ने DFO के सामने खोली पोल

Suthaliya Become Teak Smuggling Hub
राजगढ़

BJP Leader Death: भाजपा नेता का निधन, राजगढ़ में टहलते-टहलते थमी सांसें, कार्यकर्ताओं में शोक की लहर

rajgarh bjp leader death
राजगढ़

Lokayukta Action: सरपंच से रिश्वत मांगना ग्राम रोजगार सहायक को पड़ा महंगा, राजगढ़ में लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

rajgarh bribe
राजगढ़

Youth Death: पत्नी से मिलकर लौट रहा युवक चाय पीने रुका, राजगढ़ में कुर्सी पर बैठते ही खींच ले गई मौत

rajgarh
राजगढ़

‘आठ दिन में…’, अधिकारियों-कर्मचारियों पर भड़के चीफ इंजीनियर, ब्यावरा-सोनकच्छ रेल लाइन की तैयारियों का लिया जायजा

Biaora-Sonkatch Rail Line Inspection
राजगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.