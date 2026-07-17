दो दिन पहले बुधवार को छिंदवाड़ा में नगर निगम के वार्ड नंबर 47 के भाजपा पार्षद लोकेश डेहरिया (48) का भी हार्ट अटैक से निधन हो गया था। बुधवार रात को खाना खाने के बाद भाजपा पार्षद लोकेश डेहरिया सिद्धिविनायक रेसिडेंसी स्थित अपने घर के पास टहलने निकले थे, तभी उन्हें दिल का दौरा पड़ा और कुछ ही सेकंड में उनकी मौत हो गई। पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी में कैद हुई है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि पार्षद डेहरिया सामान्य रूप से टहलते हुए फोन पर बात करते हुए आगे बढ़ रहे थे और अचानक एक स्थान पर रुकने के एक से दो सेकंड में वह जमीन पर गिर पड़े। वहां से कुछ लोग कुछ समय बाद गुजरे लेकिन किसी ने शराबी समझकर उन्हें नहीं उठाया था, कुछ समय बाद आसपास मौजूद लोगों को जानकारी लगी तो उन्हें तुरंत उठाकर नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया।