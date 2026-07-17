‘आठ दिन में…’, अधिकारियों-कर्मचारियों पर भड़के चीफ इंजीनियर, ब्यावरा-सोनकच्छ रेल लाइन की तैयारियों का लिया जायजा

दरअसल, भोपाल-रामगंज मंडी रेल लाइन परियोजना के करीब 21.5 किमी इस हिस्से में जल्द ही सीआरएस निरीक्षण प्रस्तावित है। बताया जा रहा है कि अगले आठ-दस दिन में सीआरएस हो सकता है। ऐसे में इससे पहले कुछ दिन पूर्व मुख्य परियोजना प्रबंधक (सीपीएम) भी ट्रॉली इंस्पेक्शन कर चुके हैं। अब चीफ इंजीनियर के निरीक्षण के बाद परियोजना की मॉनिटरिंग और तेज हो गई है। रेलवे अधिकारियों का प्रयास है कि निर्धारित समय में सभी तकनीकी और सुरक्षा मानकों की पूर्ति कर सेक्शन को सीआरएस के लिए प्रस्तुत किया जा सके। निरीक्षण के दौरान रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी, परियोजना से जुड़े इंजीनियर और निर्माण एजेंसी के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे।