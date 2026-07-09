14 साल की पीड़िता के बयान बने आधार, राजगढ़ में जिंदगीभर जेल में दिन-रात काटेगा आरोपी

पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच में लिया। जांच के दौरान पुलिस ने पीड़ता को बरामद कर संदेही को हिरासत में लिया था। पीड़िता ने वीडियोग्राफी बयान दिया दिया था कि आरोपी उसे फोन लगाता था। एक दिन अकेली देखकर आरोपी ने उसके घर पहुंचकर शादी का भरोसा दिलाया फिर जबरजस्ती दुष्कर्म किया। साथ ही यह बात किसी को बताने पर माता- पिता को जान से खत्म करने की धमकी दी थी। डर की वजह से पीड़िता ने किसी को कुछ बताया नहीं। घटना दिनांक को आरोपी बाइक से पाड़िता के घर गया और शादी करने का झांसा देकर उसे बाइक पर बिठाकर ले गया था।