‘बीवी-बच्चों से प्यार है या नहीं… रुपए नहीं दिए तो जेल जाओगे’, राजगढ़ में साइबर ठग ने डराकर बेचवा दिया घर का सामान

Rajgarh Cyber Fraud Case: मध्यप्रदेश के राजगढ़ में सेफ क्लिक 2.0 अभियान के तहत लगातार जागरूकता के बावजूद जिले में साइबर ठगी के नए-नए तरीके सामने आ रहे हैं। इस बार राजगढ़ के एक ऑटो चालक को भोपाल साइबर सेल का अधिकारी बनकर ठगों ने ऐसा डराया कि उसने 60 हजार रुपए जुटाने के लिए पहले घर का फ्रिज और फिर अपना ऑटो तक बेच डाला। ठग ने उसे अश्लील वीडियो देखने का आरोप लगाते हुए जेल भेजने की धमकी दी और अलग-अलग किस्तों में रुपए वसूल लिए। पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी है।